Marcos reconhece 'frustração enorme' e já planeja 2010

O goleiro Marcos assumiu a condição de ídolo da torcida palmeirense nesta segunda-feira, dia seguinte ao fracasso do time em se classificar à Copa Libertadores, e admitiu uma "frustração enorme" por não conseguir a vaga na competição continental. No entanto, o arqueiro já pensa no planejamento de 2010, mesmo não considerando justo o quinto lugar ao final do Campeonato Brasileiro.

"Independente dos tropeços que tivemos, não merecíamos essa injustiça de ficar fora da Libertadores. Erros acontecem em qualquer clube, mas aqui tudo foi feito da melhor maneira possível", disse Marcos, que não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, domingo, no Engenhão. Agora, o goleiro espera uma continuidade do trabalho iniciado em 2009. "Eu acho que o Palmeiras está no caminho certo."

Para Marcos, o clube tem que valorizar o próximo ano, mesmo sem a vaga na Libertadores. "Não podemos jogar tudo no lixo e achar que 2010 será um ano perdido. Se vamos disputar a Copa do Brasil, então vamos disputar para vencê-la. É uma competição que vale muita coisa, que tem prestígio e que pode nos levar à Libertadores", afirmou o palmeirense, um dos três goleiros indicados ao prêmio de melhor do Brasileirão, que será entregue nesta segunda, no Rio.

Além da possibilidade de terminar o ano sendo premiado, Marcos acha que atingiu um feito pessoal em 2009, voltando a atuar bem e sem sofrer graves lesões. "Acho que meu ano foi bom. Fiz boas partidas e, mais do que isso, joguei num nível legal, sem lesões. Mas nada substitui o valor de um título", comentou o goleiro. "Mas tenho mais dois anos de contrato e não vou desistir desse desejo e dessa vontade de fazer o Palmeiras campeão."

