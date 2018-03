Marcos renova com o Palmeiras até 2007 O goleiro Marcos acertou nesta segunda-feira a prorrogação do seu contrato com o Palmeiras até 2007. O jogador deve receber um aumento salarial e não terá multa rescisória no caso de proposta de um clube estrangeiro. O goleiro continua o tratamento da contusão (inflamação do dedo polegar esquerdo) e pode desfalcar o Palmeiras na rodada final do Campeonato Paulista ? domingo, contra o Mogi Mirim, como visitante. Magrão é outra dúvida do técnico Jair Picerni para a partida contra o Mogi Mirim, na última rodada das fase de classificação do Campeonato Paulista. O volante terá de fazer uma cirurgia para reimplantar os três dentes que perdeu na partida contra o São Caetano, após levar uma cotovelada do lateral Zé Carlos. A cirurgia não está marcada, mas deve ocorrer nessa semana. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Palmeiras deve enfrentar o São Gabriel, dia 17, às 21h45, no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, cidade a 170 km de São Gabriel.