Marcos renova contrato e será embaixador palmeirense no centenário

SÃO PAULO - O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual com o ex-goleiro Marcos, que continuará sendo embaixador do clube até o fim de 2014. Com isso, o ídolo terá sua imagem explorada no centenário palmeirense. De acordo com a diretoria, o ex-atleta também será fundamental para atrair novos sócios-torcedores.

"Fechamos o acordo de renovação com o Marcos, ele é oficialmente o nosso embaixador. Será do programa de sócio-torcedor e terá ações estruturadas conosco. Terão direitos e deveres. Queremos fazer algo estruturado para não termos nenhum tipo de problema", declarou o diretor executivo José Carlos Brunoro.

Segundo o próprio dirigente, Marcos participará de ações ligadas ao Palmeiras ao longo de 2014, ano em que o clube deverá explorar o marketing pelo seu aniversário de 100 anos. "Ele vai ser o nosso grande embaixador e pensaremos em ações durante o ano. Ele será uma peça importante por ser um grande ídolo do Palmeiras."

A ideia do clube é que a imagem do ídolo seja mais explorada do que tem sido até agora. Com isso, espera-se que novos sócios-torcedores sejam atraídos, apesar de o atual número ser considerado um sucesso por Brunoro. De acordo com levantamento do Palmeiras, já são mais de 18 mil sócios-torcedores.

"Aumentamos em 100% o número de sócios-torcedores, temos 18.500 mil associados. Quando assumimos, nós saímos de uma base de nove mil, e conquistamos este novo número em aproximadamente 60 dias. Sentamos com parceiros dos sócios-torcedores e reformulamos diversas coisas", comentou.