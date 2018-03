Marcos Rocha e Victor Luis viram dúvidas no Palmeiras para 2º jogo da semifinal

O Palmeiras tem duas dúvidas para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista, na terça-feira, contra o Santos, no Pacaembu. Com problemas físicos, os laterais Marcos Rocha e Victor Luis não têm presença confirmada no duelo.

O lateral-esquerdo Victor Luis sofreu uma entorse no tornozelo direito no final da partida. O jogador iniciou tratamento neste domingo, mas ainda é dúvida. Seu possível substituto é Diogo Barbosa, contratado do Cruzeiro e recém-recuperado de contusão.

Já o lateral-direito Marcos Rocha, substituído no início do segundo tempo do jogo de sábado, vencido pelo Palmeiras por 1 a 0, foi submetido a exames na manhã deste domingo. De acordo com informações divulgadas pelo Palmeiras, nenhuma lesão foi constatada. O jogador está apenas com uma sobrecarga muscular.

Neste domingo, o elenco palmeirense voltou aos treinos na Academia de Futebol. Enquanto os titulares no duelo de sábado e o volante Tchê Tchê - que substituiu o lesionado Marcos Rocha no início do segundo tempo - fizeram apenas um trabalho de recuperação física, os demais atletas treinaram normalmente.

A atividade teve inicialmente um treino de finalizações. Depois, sob a coordenação do técnico Roger Machado, os jogadores reservas fizeram uma movimentação de ataque contra defesa.

O elenco volta a treinar na manhã desta segunda-feira, véspera da partida contra o Santos. O duelo será novamente no Pacaembu, mas agora com mando do Palmeiras. Como venceu o primeiro jogo, a equipe de Roger Machado se garante na decisão mesmo com um empate. Corinthians e São Paulo disputam a outra semifinal.