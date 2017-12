Marcos Rocha quer Atlético-MG focado em ganhar entrosamento na pré-temporada

Com treinador novo no comando, Roger Machado, o Atlético Mineiro trabalha intensamente na pré-temporada para iniciar bem o ano de 2017. Neste domingo, o lateral-direito Marcos Rocha afirmou que o elenco deve estar focado na construção do entrosamento para que o começo da temporada seja de muitas alegrias para o clube alvinegro.

"Espero que 2017 possa ser um ano especial, um ano de conquistas. Estamos muito focados para conseguir fazer uma boa temporada. Vamos nos entregar ao máximo nessa pré-temporada para que a gente possa conhecer a maneira de jogar dos novos companheiros, se entrosar o mais rápido possível e apresentar um bom entrosamento já nos primeiros jogos", comentou o lateral ao site oficial do Atlético.

Na atual fase de preparação, o elenco foi dividido em duas partes. A equipe considerada a principal treina sob a supervisão de Roger Machado para a disputa da Copa da Primeira Liga e o Campeonato Mineiro. Já o time B é comandado pelo auxiliar técnico permanente Diogo Giacomini e vai disputar a Florida Cup, nos Estados Unidos.

Assim como Marcos Rocha, Luan se mostrou bastante otimista para a temporada. O atacante elogiou Roger Machado e avisou que o Atlético tem a necessidade de levantar taças em 2017.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Expectativa muito boa. Espero que esse ano seja muito bom, sem lesões, não só para mim como para todos os companheiros aqui porque temos que conquistar um título importante esse ano. Vamos dar o nosso melhor nessa pré-temporada para cada um saber o que precisa fazer quando começar o campeonato. É um professor novo, que tem muito a acrescentar, e esperamos fazer bons campeonatos para conseguir títulos importantes", disse Luan.

Pela Florida Cup, o Atlético estreia nesta quarta-feira contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e encara o Tampa Bay Rowdies, dos Estados Unidos, no sábado. Já o time A tem o primeiro desafio somente no próximo dia 29 contra o América, de Teófilo Otoni, na abertura do Campeonato Mineiro.