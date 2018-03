Marcos Rocha volta aos treinos no Palmeiras e deve jogar final

O Palmeiras ganhou nesta quarta-feira um alento para a final do Campeonato Paulista. O lateral-direito Marcos Rocha voltou a treinar e se mostrou recuperado das dores na coxa esquerda que o tiraram da semifinal do Estadual, contra o Santos. A tendência é o jogador ser liberado pelo departamento médico e entrar em campo no sábado, pela primeira partida da decisão.

Marcos Rocha sentiu o problema muscular durante a primeira partida da semifinal, contra o Santos, vencida por 1 a 0 no Pacaembu. O meia Tchê Tchê precisou ser improvisado na função, entrou no decorrer do jogo e atuou como titular na partida de volta, na última terça-feira. A expectativa agora é que até a data da final, o lateral esteja em condições de atuar.

Nesta quarta-feira Marcos Rocha foi a campo e fez trabalhos físicos com o preparador Thiago Maldonado. Para os próximos dias o lateral-direito deve começar a integrar as atividades do time. Os exames feitos no jogador não apontaram a existência de lesões, mas apenas uma sobrecarga muscular, o que demandou o descanso.

O time se reapresentou depois de bater o Santos, pela semifinal, com os titulares em ir ao gramado. Os reservas fizeram um trabalho coletivo. A equipe volta aos treinos na tarde desta quinta-feira.