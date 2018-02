Marcos salva Palmeiras em S. Januário Destaque do Palmeiras no empate com o Vasco, o goleiro Marcos disse que sua atuação foi o começo da arrancada em busca de uma nova oportunidade na Seleção Brasileira. Depois de dois meses e meio fora do time, o goleiro salvou o Palmeiras em pelo menos três lances de muito perigo. Demonstrou reflexo e boa colocação. No final, lamentou que suas defesas não tivessem levado a equipe à vitória. ?Na verdade, faltou caprichar mais no passe e nas finalizações.? Marcos ficou fora da última convocação da Seleção porque não vinha atuando, segundo o próprio técnico Carlos Alberto Parreira. Requisitado para falar da decisão da Justiça esportiva de anular 11 jogos do Campeonato Brasileiro, ele não hesitou em afirmar que a competição está comprometida. ?Não tenho opinião formada sobre as anulações, mas o campeonato ficou manchado.? Para o atacante Marcinho, o time desperdiçou algumas oportunidades preciosas e isso pesou no final. Ele contou que chegou a conversar com seu colega Gioino no intervalo, a quem pediu calma nas finalizações. ?Faltou tranqüilidade em alguns momentos?, disse Marcinho. O atacante afirmou que o Palmeiras buscou a vitória o tempo todo e não concordou com a análise de que houve apatia. ?Às vezes, as coisas não dão certo. No primeiro tempo, fomos melhores e começamos com maior volume de jogo. Depois, não conseguimos manter o ritmo?, comentou o atacante, que não produziu como de costume por causa da marcação forte da defesa do Vasco. O volante Marcinho Guerreiro foi elogiado até pelos adversário, por ter mais uma vez exercido sua função de marcar sem apelar para faltas. Estava satisfeito com o desempenho individual, mas triste com a perda dos dois pontos. ?Claro que não foi um bom resultado. Nosso objetivo era vencer o Vasco para continuarmos próximos dos líderes. Não deu e o Vasco teve seus méritos?.