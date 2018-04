Marcos se diz motivado para bater recordes no Palmeiras

O goleiro Marcos inicia no sábado, diante do Mogi Mirim, mais uma temporada no Palmeiras. Motivado, ele vai completar 470 jogos pelo clube na primeira rodada do Campeonato Paulista. Assim, está muito perto de superar o ponta Edu (472 jogos) e o volante Galeano (474 jogos) para se tornar o décimo jogador com mais partidas pelo Palmeiras.

"O tempo vai passando e novos recordes vão surgindo. Minha preocupação está mais para o que acontece dentro de campo, mas é claro que essas marcas entram para a história e me dão mais motivação para continuar jogando", afirmou, ao site oficial do clube.

Marcos revelou que a sua meta em 2010 é conquistar novos títulos pelo Palmeiras para apagar a decepção da reta final do Brasileirão. "É claro que aparece uma dor aqui, outra ali, mas isso é natural. Acho que não acontece só comigo. O mais importante é que estou motivado e quero muito ajudar o Palmeiras a apagar o que aconteceu no ano passado. Vamos brigar por títulos nesta temporada", disse.