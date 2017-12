Marcos se machuca e deve deixar seleção Carlos Alberto Parreira pode convocar neste sábado o goleiro Júlio César, do Flamengo, para substituir Marcos. O goleiro do Palmeiras sofreu um traumatismo no punho esquerdo no treino deste sábado e está ameaçado de ser cortado da seleção brasileira. José Luis Runco, médico da seleção, disse neste sábado que se Marcos não se recuperar até este domingo à tarde, para participar do coletivo, pode ser dispensado. "O Marcos sofreu um traumatismo no punho esquerdo, o mesmo de uma cirurgia que ele sofreu em 2000. Está inchado e o atleta sente dor. Vamos esperar até domingo para ver como ele reage. Se a resposta não for positiva, teremos de tomar uma decisão", disse Runco. Kaká, ainda com tendinite, treinou sem problemas neste sábado e está escalado. Alex também se recuperou da pancada no tornozelo esquerdo e foi liberado. Bom para Parreira que agora só tem uma dúvida para definir a seleção que enfrenta a Argentina na quarta-feira. A dúvida está na zaga: Luisão ou Juan. Ele gostaria de contar com Juan por ser mais experiente que Luisão, mas o jogador do Leverkusen vem de contusão. Há 15 dias não joga. Luisão deve ficar com a vaga.