Marcos se sente "órfão" no Palmeiras "A gente simplesmente não sabe o que está acontecendo. Tudo o que a gente sabe vem dos jornais. Nenhum diretor apareceu aqui para falar nada". Quem fala é o goleiro Marcos, um dos mais experientes do elenco do Palmeiras. E se até ele se sente "órfão", o que esperar dos jogadores mais jovens, que estão chegando agora ao clube? "É difícil ficar assim, sem saber nada. Nós estamos querendo saber o que está acontecendo, mas por enquanto ninguém nos informou nada", disse pela manhã o meia Marcel, que tem só um mês de casa e já percebeu como são as coisas no Palmeiras. Ao contrário do que acontece nos outros clubes, nem sempre há um diretor acompanhando o treino do Palmeiras. Mário Giannini, um dos membros do Conselho Gestor de Futebol do clube, costuma aparecer nos treinamentos à tarde. Mas quando há uma polêmica e a imprensa o procura, ele some. Simplesmente ignora as chamadas em seu telefone celular. "É sempre assim. Surge uma polêmica e quem vem dar entrevista são os jogadores, que não têm nada a ver com isso", reclama Marcos. "Somos funcionários, não temos que dar ou cobrar satisfação. Quem manda é a diretoria e é ela que tem que dar satisfação à imprensa." Com a saída de Mustafá Contursi, que centralizava todos os assuntos do clube enquanto era presidente, Afonso Della Monica, o sucessor, criou um Conselho Gestor de Futebol. Além do próprio Della Monica, fazem parte do Conselho: Mário Giannini, José Cyrillo Júnior, Alberto Strufaldi, Salvador Mezzarane e José Ângelo Vergamini.