Marcos segue rotina de exames médicos O goleiro Marcos passou o segundo dia seguido realizando exames médicos para descobrir a causa de sua bronquite. Nesta terça-feira pela manhã, no Hospital Oswaldo Cruz, no Paraíso, fez o exame de endoscopia digestiva alta. ?Temos de investigar tudo para descobrir por que ele tem esta bronquite?, informou o médico do Palmeiras, Vinícius Martins. E o que tem haver aparelho digestivo com bronquite? ?Se tiver alguma esofagite de refluxo (processo inflamatório no esôfago) no suco gástrico, acontece uma irritação que pode desencadear a bronquite?, afirma Martins. Marcos já fez exames de sangue e testes para detectar alergias. Nos próximos dias, fará exame de fezes porque, segundo o médico, há protozoários que causam asma. E esta semana foi a escolhida pelo fato de a equipe não ter jogos e o goleiro poder ficar sem treinar por dois dias e, mesmo assim, ter tempo de se preparar para o próximo duelo. Volta aos treinos nesta quarta-feira e defende o Palmeiras contra o Náutico, sábado. Perdeu, contudo, o almoço oferecido por Jair Picerni, nesta terça-feira, em Jarinu. No encontro, o treinador gostou tanto dos alojamentos da estância que pretende levar o time, pelo menos uma vez por semana, para lá. ?Se for bom para obtermos resultados, voltaremos aqui já na semana que vem.? Aproveitou, também, para dar um puxão de orelha em Anselmo, expulso contra o América-RN. ?Não gostei da saída dele, com apenas 10 (jogadores) ficou faltando complemento para os gols.?