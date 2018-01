Marcos Sena é convocado pela Espanha Você se lembra do Marcos Sena, volante que passou por Rio Branco, São Caetano e Corinthians, e tem um belo chute de fora da área? Na próxima Copa do Mundo, na Alemanha, todos poderão vê-lo defendendo a seleção espanhola. Depois de obter a cidadania daquele país, o jogador do Villarreal foi convocado para participar de um ?ensaio geral? que o técnico Luis Aragonés vai realizar no dia 12, em um hotel em Madri. O objetivo de Aragonés é testar alguns aspectos de organização e logística para a Copa e, claro, fazer com que os jogadores comecem a se entrosar. Eventos semelhantes serão realizados também no começo do ano, para os 33 convocados para a seleção espanhola. ?Estou muito feliz no futebol espanhol. E com a dupla cidadania enfim posso realizar o sonho de disputar uma Copa?, disse Marcos Sena, reconhecendo que teria pouco espaço na Seleção Brasileira. Sena é o único brasileiro do Villarreal. Na seleção da Espanha terá como companheiros Casillas, Raúl, Helguera e Luis Garcia, dentre outros.