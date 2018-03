Marcos Senna deve disputar a final O volante Marcos Senna, do Corinthians, está na expectativa de conquistar pela primeira vez o Campeonato Paulista. De quebra, o jogador terá o privilégio de sair no pôster de campeão. Reserva na equipe durante quase toda a competição, Marcos Senna deverá ser escalado na partida final contra o Botafogo, amanhã, às 15 horas, no Morumbi. A vaga no time será possível graças à suspensão de Otacílio e Pereira, que levaram o segundo cartão amarelo no primeiro jogo da decisão, há uma semana, em Ribeirão Preto. Marcos Senna, porém, ainda depende de testes que serão feitos amanhã pela manhã no Parque São Jorge. Na véspera da primeira partida contra o Botafogo, Marcos Senna sofreu uma torção no joelho esquerdo, que o deixou quase uma semana afastado do futebol. "Mas estou bem", garantiu o jogador. "Nos testes que fiz há instantes, não senti dor, e me considero à disposição do treinador." Habituado a dar poucas entrevistas, por causa da condição de reserva no time, hoje Marcos Senna foi uma das atrações entre os repórteres, após o treino. Contratado há dois anos do Rio Branco de Americana, ele lembrou a fase difícil que enfrentou no Corinthians, após sofrer uma cirurgia no joelho direito em 2000. "Foram seis meses longe do futebol. Mas superei o problema", afirmou Marcos Senna, primo de Marcos Assunção, atualmente na Roma. Outro que depende de testes para saber se poderá jogar amanhã é André Luís. Após fazer testes com o preparador físico Antônio Mello, ele ainda sentiu pequena dor no joelho esquerdo na momento de chutar a bola. "Tenho ainda um certo de tratamento, e acho que vai dar para jogar", disse André Luís, que deverá atuar novamente como volante.