Marcos Senna, do Villarreal, não quer enfrentar Ronaldinho O volante brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna, do Villarreal, assegurou nesta quarta-feira que não gostaria de enfrentar Ronaldinho Gaúcho no confronto do próximo domingo entre sua equipe e o Barcelona, pelo Espanhol. "É muito melhor que Ronaldinho Gaúcho não venha. Ele é o tipo de jogador que nunca pode ser deixado sozinho, já que, se tiver duas chances, marcará numa delas. Além disso, é o nome que mais desequilibra, e é melhor que ele não venha", disse Senna. No entanto, o jogador lembrou que o Barcelona tem em seu elenco muitos jogadores "de qualidade e complicados de parar". Além disso, e apesar destas advertências, o jogador do Villarreal se mostrou convencido de que sua equipe pode sair com a vitória: "Sabemos que é uma equipe muito complicada, mas penso que podemos vencer o Barcelona. Se entrarmos concentrados e fizermos nosso melhor futebol, podemos vencer." Na opinião do volante do Villarreal, uma vitória contra o Barcelona mudaria muito o ânimo da equipe. "Ficaríamos muito animados para os últimos jogos do campeonato", concluiu.