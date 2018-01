Marcos Senna é chamado para encontro de selecionáveis O volante brasileiro Marcos Senna, que atua pelo Villareal, foi convocado para a chamada "convocação de convivência" que reunirá 33 jogadores e o técnico da seleção espanhola, Luis Aragonés. Além dele, apenas o zagueiro Venta representa sua equipe, semifinalista da Liga dos Campeões. "É sempre importante estar no meio do grupo", diz Marcos Senna, que foi convocado pela primeira vez em março, para o amistoso contra Costa do Marfim. A Espanha venceu por 3 a 2, e ele jogou por cerca de 30 minutos. Nesta segunda-feira, dia 10, os jogadores convocados se reunirão num hotel para ouvir palestras e trocar idéias com a comissão técnica. Foi a alternativa encontrada pelo treinador diante da falta de datas para amistosos. O dia 15 de maio é a data-limite estipulada pela Fifa para a divulgação da lista de convocados, e a Espanha só volta a campo às vésperas da Copa, para amistosos contra a Rússia, no dia 27 de maio, e o Egito, no dia 3 de junho. A Espanha está no Grupo H da Copa e estréia no dia 14 de junho, contra a Ucrânia, em Leipzig. Tunísia e Arábia Saudita completam a chave.