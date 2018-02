Marcos Senna é convocado pela Espanha para amistoso O volante brasileiro Marcos Senna, do Villarreal, foi a principal novidade da convocação do treinador Luis Aragones para o amistoso da seleção da Espanha contra Costa do Marfim, no dia 1.º, em Valladolid, como parte da preparação para a disputa da Copa do Mundo, na Alemanha. Depois que foi naturalizado espanhol, no ano passado, é a primeira vez que Marcos Senna foi chamado. ?Minha intenção é mostrar que posso estar no nível dos outros jogadores espanhóis e tentar fazer as coisas da melhor manteira possível, já que meu objetivo é poder ir à Copa com a Espanha?, disse o volante, que está no futebol espanhol há alguns anos depois de defender o Corinthians e o Rio Branco, de Americana (SP), no Brasil. Marcos Senna sabe que a missão é difícil, mas vai encará-la com muita vontade. ?Sei que jogar de titular em uma seleção como esta é muito difícil, já que há muitos bons jogadores. Mas, se me chamaram, é porque acredito que posso ter a minha chance?, afirmou. No Mundial, a Espanha está no Grupo H junto com Ucrânia, Tunísia e Arábia Saudita. A estréia será no dia 14 de junho, em Leipzig, contra os ucranianos.