Marcos Senna é suspenso na Espanha O volante Marcos Senna, do Villarreal, levou uma suspensão de 60 dias por ter sido flagrado no exame antidoping. Além disso, a Uefa multou em 10 mil francos suíços o jogador brasileiro, cujo exame detectou a presença de duas substâncias proibidas (esteróides), depois do jogo contra o Atlético de Madrid, em agosto, pela Copa Intertoto.