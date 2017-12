Marcos Senna joga a estréia da Espanha, mas Raúl está fora O técnico da seleção da Espanha, Luis Aragonés, anunciou nesta segunda-feira o time titular que vai enfrentar a Ucrânia, nesta quarta, em Leipzig, na estréia das duas seleções pelo grupo H. A grande ausência será Raúl, que levou uma pancada no tornozelo em um treino durante a semana passada e ficará no banco de reservas. Por sua vez, o brasileiro naturalizado espanhol, Marcos Senna, estará no meio-campo. Assim, Espanha entrará em campo com Casillas; Sérgio Ramos, Pablo Ibañéz, Puyol e Pernía; Xabi Alonso, Marcos Senna e Xavi; Fernando Torres, Luis García e Villa. Além de Espanha e Ucrânia, o grupo H tem ainda Tunísia e Arábia Saudita, que se enfrentam também nesta quarta, em Munique.