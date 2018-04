Marcos Senna retorna ao Villarreal na próxima semana

"O exame apontou uma sobrecarga na parte posterior da coxa, no bíceps femoral, e estou tratando todos os dias. Hoje, fiz exercícios na bicicleta e elíptico e estou melhor. Farei um novo exame na quinta e, se tudo estiver bem, volto a treinar com bola e devo estar apto para jogar no início da semana", explicou.

Apesar do otimismo, Marcos Senna ainda não terá condições de defender o Villarreal na próxima rodada do Campeonato Espanhol. A próxima partida do time do brasileiro, naturalizado espanhol, será disputada contra o Atlético de Bilbao, no dia 20 de setembro.