Marcos Senna se recupera de lesão e reforça Villarreal

"O técnico perguntou segunda-feira como estava e lhe disse que bem, mas a partida de ontem (quarta-feira) estava muito próxima e não quis arriscar. Hoje (quinta-feira) treinei com tudo e estou pronto para jogar domingo", assegurou o volante, que sentiu a lesão no final de agosto e a agravou defendendo a seleção espanhola, pela Eliminatórias da Copa do Mundo. "Não forcei a barra na seleção. Tive apenas má sorte".

Na 18.ª colocação do Campeonato Espanhol, com dois pontos conquistados em quatro partidas, o Villarreal precisa de um bom resultado contra o La Coruña para encostar no pelotão da frente. Para isso, o volante brasileiro pede calma ao time.

"Temos que ter muita tranquilidade porque não é a primeira vez que isso ocorre. Asseguro que no final estaremos brigando pelas vagas nos campeonatos europeus. Não estamos acostumados a estar na parte debaixo da tabela e, para sair, precisamos de personalidade", completou.