Marcos Senna volta a sentir lesão e preocupa Villarreal

A contusão de Marcos Senna detectada nesta sexta é a mesma que o fez abandonar o jogo contra o Osasuna na primeira rodada do Campeonato Espanhol, há 15 dias. O volante se recuperou na sequência e chegou a ficar em campo por 90 minutos na vitória por 3 a 0 da seleção espanhola sobre a Estônia, na última quarta-feira.

Apesar do susto, o departamento médico do Villarreal fez questão de ressaltar que esta lesão de Marcos Senna não tem nada a ver com a contusão que o fez perder os últimos jogos do Campeonato Espanhol da última temporada e a Copa das Confederações, na África do Sul, em junho deste ano.