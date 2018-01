Marcos Senna volta a treinar após 13 meses O volante Marcos Senna voltou aos treinos no Villarreal, 13 meses depois de ter sofrido seguidas lesões no joelho direito. A primeira contusão ocorreu em 26 de dezembro de 2002, em jogo com o Bétis, pelo Campeonato Espanhol. A segunda foi em agosto, quando parecia recuperado e participava de pré-temporada de sua equipe. ?Estou muito contente com a volta?, afirmou o ex-jogador do Corinthians. ?Aprendi, nesse período, que não devo forçar o retorno. Preciso treinar muito e sem pressa para jogar.? Verón ? O volante argentino ficará três meses fora de ação, por ter operado hérnia de disco. E assim, só voltará ao Chelsea na parte final do Campeonato Inglês da temporada de 2003-04. Ele começou a queixar-se de dores no nervo ciático em novembro, depois de jogo da seleção argentina com a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa de 2006.