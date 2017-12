Marcos sente dores no pulso novamente A fase, realmente, não está nada boa para Marcos. Durante o treinamento desta sexta-feira, na Academia do Palmeiras, o goleiro fez uma defesa e, mais uma vez, sentiu fortes dores no pulso esquerdo, já operado duas vezes. Marcos, inclusive, já estava há 10 dias afastado dos jogos para curar a lesão. Logo após sentir as dores, o goleiro ficou deitado no gramado e pediu a presença do médico Aldo Guida. Chorando, Marcos foi levado ao vestiário. De acordo com o médico, uma posição sobre a contusão será anunciada neste sábado. Além de Marcos, o técnico Emerson Leão não poderá contar com o meia Pedrinho para o jogo contra o Juventude, neste domingo, em Caxias do Sul. O jogador está com uma infecção no dedão do pé direito há alguns dias e que foi agravada no clássico contra o São Paulo. Por isso, Leão quer que Pedrinho trate o problema e não o relacionará para a partida no sul do País.