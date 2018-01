Marcos sente dores no punho e não joga O Palmeiras terá um importante desfalque para a partida contra o Figueirense, nesta quarta-feira, em Florianópolis, na estréia do técnico Leão. O goleiro Marcos está com fortes dores no punho esquerdo, já operado duas vezes (a última no ano passado), e não estará com a delegação que vai para Santa Catarina. De acordo com o médico Aldo Guida, Marcos já vinha sentindo dores desde a última sexta-feira e, mesmo assim, quis jogar contra o Fortaleza, no domingo. Antes do treinamento desta terça-feira, o goleiro teve uma conversa com Leão e explicou a sua situação. Sérgio será o titular em Florianópolis. Aldo Guida acredita que a recuperação demorará cerca de 15 dias. Assim, Marcos deverá ficar de fora das próximas quatro partidas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro - Figueirense (quarta), Atlético-MG (domingo), Flamengo (dia 28) e Atlético-PR (dia 31). Leão ainda disse que Marcos precisa de motivação e que só irá voltar ao time quando estiver confiante e completamente recuperado das dores que sente no punho. No primeiro dia de trabalho, o novo treinador também criticou as estruturas do CT palmeirense, revelando que ele precisa ser modernizado. Além disso, com a chegada de Leão e sua comissão técnica, o preparador de goleiros Zé Mário e o psicólogo João Ricardo Cozac deixaram o clube.