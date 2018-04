Marcos sente lesão e desfalca Palmeiras contra o Coritiba

O entorse no tornozelo esquerdo sentido por Marcos contra o Botafogo, no sábado passado, afastará o goleiro da partida com o Coritiba, quarta-feira, no Couto Pereira. O jogador passará a semana em recuperação e pode também ficar de fora do confronto contra o Internacional, sábado, no Palestra Itália.

"O tornozelo dele está inchado. Não é nada grave, mas por enquanto não dá para jogar", explicou o médico Otávio Vilhena. "Vamos aguardar o tratamento para saber se ele poderá atuar no fim de semana".

Marcos já iniciou o trabalho de fisioterapia, assim como Edmílson, que sentiu uma contratura muscular na coxa direita antes do confronto com o Botafogo. O volante também é dúvida para o jogo de sábado.

Outro que está descartado para a partida com o Coritiba é Marquinhos, que voltou a sentir uma lesão no púbis e iniciará um novo tratamento fisioterápico. Recuperando a melhor forma física, o lateral chileno Figueroa também está descartado.