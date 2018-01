Marcos: seremos guerreiros até o final O Palmeiras será um time guerreiro contra o Brasiliense, amanhã, às 20h30, no Parque Antártica. Moldado à semelhança da torcida. Isso ficou claro na expressão e nas palavras de Marcos, um dos mais empolgados depois da vitória de sábado sobre o Santa Cruz, por 3 a 1, no Recife. Para ele, mais do que nunca a camisa tem de pesar neste momento decisivo. ?Vamos continuar sendo guerreiros. Aqui, não há espaço para medo. Contra o Santa Cruz, soubemos controlar nossa ansiedade e vencemos com tranqüilidade. Não podemos mudar agora?, afirma o goleiro. Leia mais no Jornal da Tarde