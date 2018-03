Marcos sofre nova crise de bronquite A bronquite continua interferindo na rotina do goleiro Marcos. Nesta segunda-feira, enquanto os companheiros treinavam na Academia de Futebol, ele fazia espirometria no Laboratório Fleury, para saber como anda o fluxo pulmonar. O exame detectou nova crise. Está sob medicação. O problema para o agravamento da doença pode ser o cigarro. "Ele nunca falou para a gente que fuma, mas mesmo sem saber, recomendamos a ele que não fume, pois é prejudicial. Informamos, também, muitas outras coisas que não pode fazer", disse o médico do Palmeiras, Vinícius Martins. Segundo Martins, Marcos melhorou bastante do início da doença até hoje, mas ainda não pode fazer viagens longas. "Falta oxigênio, por isso, temos de controlar." E o Departamento Médico do Palmeiras esteve cheio nesta segunda-feira. Além de Pedrinho e Muñoz, que estão em fase final de tratamento - o meia faz fortalecimento e o atacante aprimora a forma física - outros quatro jogadores receberam atendimento. Marquinhos, com dores no músculo posterior da coxa, Sérgio, com dores no joelho, Adãozinho com sinusite e Edmilson fortemente gripado. Magrão rompeu o músculo do bíceps braquial, fez ressonância magnética no Hospital Santa Catarina, mas pode desfalcar o time no sábado, contra o Náutico, no Recife.