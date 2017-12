Marcos tirou "saco de batatas das costas" Marcos sofreu calado durante toda a Série B. Ídolo solitário da equipe, o goleiro não só abafou qualquer princípio de crise que ameaçou se instalar no Palestra Itália como realizou defesas importantíssimas que garantiram a conquista do título. Após a partida contra o Sport, em Garanhuns, demonstrou o alívio pelo acesso em uma frase. "Que bom, ano que vem tem Palmeiras e Corinthians de novo", gritou. Remanescente da equipe que foi rebaixada em 2002, Marcos queria provar que seu ciclo no Palmeiras não estava encerrado. Por isso, no início do ano chegou a pedir a contratação de jogadores de peso, uma forma de dividir responsabilidades. Mas foi a partir da quarta rodada da fase de classificação, na vitória sobre o São Raimundo por 4 a 0 no Palestra, que o grupo começou a entender o espírito da segundona. Naquele dia, durante a preleção, o goleiro afirmou que, se fosse preciso, quebraria a perna para levar o Palmeiras de volta à elite do futebol brasileiro. "Não suportava mais correr atrás desse título. Passei por momentos humilhantes, cheguei a ficar vários dias sem sair de casa. Agora, esse grupo determinado pode comemorar um feito histórico. Principalmente porque ninguém aqui se considerava favorito", disse o goleiro pentacampeão mundial. Marcos dedicou o título a todos os torcedores. E lembrou o acerto da aposta que fez no início da temporada. "Eu comecei a jogar no Palmeiras em uma época de glórias. Todos os jogadores que deixaram o clube o fizeram por cima, com o currículo recheado de títulos. Comigo não poderia ser diferente. Não entrava na minha cabeça a possibilidade de sair daqui com o time na Série B. Fazer isso seria até fácil, propostas não me faltaram. Mas preferi mostrar meu valor onde me tornei conhecido e respeitado." A alegria era ainda maior pela certeza de que dificilmente teria condições de permanecer no Palestra Itália em 2004 em caso de um novo fracasso. "A torcida não iria agüentar mais uma temporada na segunda divisão. A paciência e o apoio não seriam os mesmos. Mas a alegria tem que ser ainda maior porque, apesar de ser um dos maiores clubes do País, o Palmeiras retornou dentro de campo, por seus próprios méritos. Espero que nossa vitória sirva de exemplo para evitar futuras viradas de mesa." O goleiro não quis projetar o futuro e apenas prometeu conversar com o presidente Mustafá Contursi para antecipar a renovação de seu contrato, que vence em julho. Mas ressaltou que as lembranças deste ano dificilmente serão apagadas da memória. "Demos uma lição de humildade. Jogamos em campos ruins e sem estrutura praticamente sem reclamar. Mas agora me sinto como se tivesse tirado um saco de batatas das costas", revelou Marcos, um dos grandes ídolos da história palmeirense.