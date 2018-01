Marcos torce o dedo da mão e é dúvida Marcos não consegue se livrar da má sorte. Além de conviver nos últimos dois anos com dores no punho esquerdo, após duas cirurgias, o goleiro acumula uma série de problemas que o impede de voltar a vestir a camisa do Palmeiras. Na sexta-feira, uma indisposição estomacal o tirou da equipe titular em um coletivo. Sábado, foi a vez de uma pequena torção no dedo anular direito em um treino. ?Adivinha quem se machucou de novo??, perguntou, de bom-humor, ao iniciar o treino físico de hoje à tarde com os jogadores de linha. Segundo o médico Vinícius Martins, Marcos vai ser reavaliado amanhã pela manhã. ?Se ele estiver melhor, estará liberado para os treinamentos específicos de goleiro.? Além de Marcos, Gioino e Warley ? que passaram uma semana em tratamento ? também não sabem se enfrentarão o Coritiba, quinta-feira, no Palestra Itália. Os atacantes foram muito exigidos hoje no treino físico. ?Como o Warley contundiu um músculo na parte de trás da coxa esquerda, seu aproveitamento é mais difícil?, disse o médico. Gioino, que teve uma pequena torção no joelho direito, tem mais chance de jogar. Se ele ficar de fora, entra Washington. Para esta terça feira de manhã está previsto um coletivo, no qual o técnico Emerson Leão vai definir a equipe. Marcinho tem lugar garantido. Juninho, Pedrinho e Diego Souza brigam por duas vagas.