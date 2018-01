Marcos treina entre os titulares Pela primeira vez desde que o técnico Emerson Leão assumiu o cargo, há aproximadamente dois meses, o goleiro Marcos treinou nesta sexta-feira entre os titulares do Palmeiras. O goleiro entrou na segunda parte do coletivo, dando indicações de que Sergio pode estar perdendo a vaga no time titular. A mudança pode ser reflexo do desempenho de Sergio na partida contra o Santos - quando o Palmeiras perdeu por 2 a 1 - e o goleiro foi considerado o culpado pelo segundo gol santista. Leão deverá falar sobre a formação do time para o jogo contra o Goiás, no final de semana, apenas depois do treino.