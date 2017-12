Marcos treina normalmente no Palmeiras Numa recuperação surpreendente, Marcos participou normalmente do treino coletivo do Palmeiras nesta sexta-feira, no Palestra Itália. Ainda não tem condições de jogo e não ficará nem no banco de reservas contra o Flamengo, no domingo. Mas segundo o preparador de goleiros Carlos Pracidelli, pode voltar a jogar ainda neste Campeonato Brasileiro. "Estamos trabalhando para que isso aconteça. O Marcos está mostrando uma evolução muito boa e é possível que até o fim do campeonato ele, pelo menos, já fique no banco", revelou Pracidelli. O treino desta sexta-feira foi o primeiro de Marcos em meio aos demais jogadores. Durante cerca de 40 minutos treinando no time reserva, ele fez algumas defesas (nenhuma difícil, é verdade) e saídas de bola pelo alto. Tudo como se já estivesse 100% recuperado da cirurgia realizada em julho para reconstituir os ligamentos do polegar esquerdo e retirar uma casca de osso solta em seu punho, resquício de uma outra operação (em 2000) e de uma bolada num treino da seleção brasileira, em junho. "Já me sinto bem, sem dores. Foi muito legal voltar a treinar com o pessoal. Mas ainda me sinto um pouco travado, é claro, já que foram seis meses parado", disse o goleiro. "Fiquei um pouco perdidão no começo do treino, mas depois me soltei mais. Fiquei contente. Gostei." A expectativa de Marcos e da comissão técnica é que ele esteja inteiro para ser titular na estréia do Campeonato Paulista, dia 19 de janeiro, contra a Inter, em Limeira. Por uma grande coincidência, foi também contra a Inter de Limeira que Marcos retornou aos gramados em 2001, meses após a primeira cirurgia no punho esquerdo. Para Estevam Soares, "é uma grande satisfação ver que Marcos está voltando ao campo". Ainda de acordo com o treinador, o goleiro, mesmo machucado, nunca deixou de exercer um importante papel dentro elenco. "Como líder, ele sempre esteve presente. Hoje mesmo, teve participação intensa numa reunião que tivemos com os jogadores no vestiário, antes do treino."