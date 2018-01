Marcos vai para jogo, mesmo com dores Mesmo sentindo dores na região lombar - chegou a deixar o treino de terça-feira por causa disso -, Marcos vai para o jogo do Palmeiras nesta quinta-feira, contra o Atlético Sorocaba. Apesar de Sérgio estar em boa fase, Candinho confirmou que o goleiro campeão do mundo com a seleção em 2002 será o titular. Marcos se machucou na derrota por 1 a 0 para a Portuguesa Santista, dia 5. "A previsão inicial dos médicos era que eu só voltasse a treinar em um mês, mas voltei em duas semanas. Para isso, fiz tratamento intensivo até em casa, com bolsa de gelo e tomando antiinflamatório", disse o goleiro. A intenção dele é conseguir uma boa seqüência de jogos, o que não ocorre desde o primeiro semestre do ano passado, quando teve de operar o punho esquerdo. Outros dois jogadores que querem acabar com o "entra-e-sai" no time são André Cunha e Marcel. Ambos não foram nem relacionados para ficar no banco de reservas contra o São Paulo, domingo. Mas nesta quinta serão titulares. "Agradeço a confiança que o Candinho está depositando em mim", diz o lateral. "O professor me deu muita força e pediu para eu jogar próximo ao ataque. Vou procurar corresponder e me firmar na equipe", emendou o meia.