Marcos vai para o jogo, mas Diego Souza ainda é dúvida

O técnico Muricy Ramalho ganhou um reforço para o clássico com o Corinthians, no domingo. Trata-se do goleiro Marcos, que não sentiu mais dores no tornozelo esquerdo, e foi relacionado para o jogo, no Pacaembu.

Veja também:

História do clássico / Quiz do clássico

Já Diego Souza, Edinho e Léo seguem como dúvidas no time. "O Edinho vai concentrar normalmente e faz um teste antes do jogo. Já o Diego e Léo fazem um teste amanhã [domingo] na Academia de Futebol. Só então saberemos se terão condição de jogo ou não", explicou o médico Rubens Sampaio.

Apesar da dúvida, os três jogadores foram relacionados para a partida. Confira os demais 16 atletas convocados para o clássico: Deola; Figueroa, Wendel, Pablo Armero, Eduardo; Danilo, e Gualberto; Pierre, Márcio Araújo, Souza e Sandro Silva; Cleiton Xavier e João Arthur; Robert, Daniel e William.

REFORÇOS

Após o treino deste sábado, o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo reiterou que o Palmeiras ainda está em busca de reforços para a temporada. "Estamos conversando com empresários e clubes, mas não posso adiantar nada por enquanto. Nosso objetivo é fazer do Palmeiras um time cada vez mais forte", afirmou.