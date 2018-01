Marcos Vinícius celebra conquista de espaço no Cruzeiro em 2015

"Foi um ano bom para mim, fizeram um projeto desde a minha chegada aqui no Cruzeiro e graças a Deus aconteceu o esperado. Tenho certeza que no próximo ano tudo pode melhorar, tanto para mim quanto para o Cruzeiro. Estou muito feliz pelo contrato renovado, por ter terminado o ano entre os titulares em um time gigante como é o Cruzeiro. Tenho que agradecer e garantir que em 2016 vamos brigar pelos títulos", celebrou em entrevista ao site do clube.

O jovem jogador de 21 anos chegou ao time mineiro no início do ano, vindo do Náutico, e conquistou seu espaço na segunda metade da temporada. Com a tarefa cumprida de manter o Cruzeiro na Série A após uma ótima arrancada com a chegada do técnico Mano Menezes, o meia passará a virada do ano tranquilo.

"Vou dar uma descansada na minha Bahia mesmo, ficar com a família, rever os amigos, pegar uma praia no fim de semana e descansar um pouco para no próximo ano voltar forte e mostrar meu futebol como fiz agora no final do ano", disse Marcos Vinícius, que se reapresenta com os outros jogadores do Cruzeiro no dia 6 de janeiro.