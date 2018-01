Marcos Vinícius elogia novo treinador do Botafogo e espera sequência para brilhar

Novo treinador do Botafogo, o jovem Felipe Conceição, revelado pelo clube carioca no final da década de 90, foi bastante elogiado pelo meia Marcos Vinícius. Destaque em alguns momentos do time alvinegro na temporada passada, o jogador acredita que o novo comandante não terá dificuldade em se adaptar à nova carreira para a qual foi efetivado.

+ Conceição elogia elenco em apresentação e projeta 'muitas vitórias' no Botafogo

"É muito importante o Felipe ser o nosso treinador agora. Já conhece cada jogador, o nosso grupo e vinha trabalhando com a gente. Isso ele vai tirar de letra. Muito boa a efetivação dele para nos ajudar", comentou o meio-campista que chegou ao Botafogo do Cruzeiro na troca que envolveu o atacante Sassá ao clube mineiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Motivado para o início da temporada, Marcos Vinicius, autor de cinco gols em 26 jogos, projeta um bom início da equipe no Campeonato Carioca, competição que o clube carioca não vence desde 2013 e na qual o jogador crê que o Botafogo entrará forte na briga pelo título.

"O Carioca é importantíssimo e vamos em busca do título. É o nosso objetivo, um campeonato importante para nós. Um bom início é fundamental para que possamos brigar o restante do ano por títulos" finalizou o meia.