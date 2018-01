Marcos Vinícius lamenta lesões e espera dar volta por cima no Cruzeiro em 2017

O meio-campista Marcos Vinícius teve uma temporada complicada, marcada por uma série de lesões. Durante 2016, ele esteve em campo em apenas 14 partidas e marcou um gol. O jogador espera por melhor sorte na próxima temporada. Para ele e para o Cruzeiro, que lutou no Campeonato Brasileiro para escapar do rebaixamento.

"Tive um ano que as lesões me atrapalharam um pouco, mas agora estou bem e condicionado. Espero que em 2017 eu possa voltar com tudo e conquistar títulos para essa torcida", comentou o jogador.

Com a permanência do técnico Mano Menezes e toda a comissão técnica, o jogador acha que as chances de fazer uma melhor temporada aumentam. "O time vai se preparar melhor, com os principais objetivos da temporada planejados e com a esperança de buscar títulos pelo Cruzeiro", completou.

O Cruzeiro terminou o Brasileirão na 12.ª colocação, com 51 pontos - classificado à Copa Sul-Americana. Com uma melhora na reta final, conseguiu ficar a oito de distância da zona de rebaixamento. "Tenho certeza que com essa base montada e os reforços que virão para a próxima temporada faremos um ano de 2017 digno de Cruzeiro", concluiu.