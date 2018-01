Marcos volta a sentir dores e está fora de jogo-treino O goleiro Marcos, que ainda se recupera de uma fratura no braço esquerdo, treinou nesta sexta-feira no time titular do Palmeiras e teve boa atuação no coletivo, mas saiu reclamando de novas dores e foi vetado para o jogo-treino contra o Santo André, que será disputado neste sábado, no CT da Barra Funda. Diego Cavalieri, que não treinou nesta sexta por causa de dores musculares, também não joga. O titular do gol será Bruno, de 23 anos, apontado como a mais nova revelação palmeirense para a posição. Assim, o time provável no jogo-treino será: Bruno; Wendel, David, Dininho e Valmir; Pierre, Martinez, Michael e Valdivia; Edmundo e Osmar. Edmundo pediu e foi cortado da seleção paulista que fará um amistoso com a seleção pernambucana, terça-feira, no Recife, em comemoração ao 1.º de Maio, Dia do Trabalhador. O também palmeirense William foi convocado por Caio Júnior, que comandará a equipe - que já conta com outros nove jogadores alviverdes. Edmundo x Luxemburgo Edmundo ainda nem recebeu os pouco mais de R$ 900 mil devidos pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, por um processo que já ganhou em segunda instância no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e já pensa em conseguir mais dinheiro do treinador. O advogado do atacante palmeirense, Luiz Roberto Leven Siano, contou ao estadao.com.br que pediu à Justiça para reconsiderar o cálculo da multa a ser paga por Luxemburgo. O técnico deu a Edmundo um cheque sem fundos para cobrir um empréstimo de R$ 400 mil em 1999. ?A Justiça não aplicou os juros desde a emissão do cheque?, alega Leven Siano. O cálculo do advogado de Edmundo é o seguinte: ?De 1999 até 2003, os juros seriam de 24% sobre os R$ 400 mil do cheque. De 2003 pra cá, com o novo Código Civil, os juros seriam de 54% sobre os R$ 400 mil.? Esse valor, somado à correção monetária no período, que resultou nos pouco mais de R$ 900 mil determinados pela Justiça, chegaria a um total de R$ 1,2 milhão. É isso o que Leven Siano quer que Luxemburgo pague a seu cliente. Como o jogador já ganhou o processo em segunda instância, o advogado de Luxemburgo, José Costa, entrou com um embargo de declaração para que fosse reconsiderada no processo a ?Lei do Cheque.? O argumento do advogado é que o cheque já havia prescrito na época da decisão da Justiça em primeira instância. ?E ainda podemos encaminhar o caso para Brasília?, lembra José Costa, que quer recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (SJT).