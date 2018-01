Marcos volta a sonhar com o exterior Na véspera de se apresentar à Seleção Brasileira, que enfrentará a Colômbia em Barranquilla, o goleiro Marcos gravou, ontem, no Parque Antártica, um vídeo produzido pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), que mostrará a importância das crianças usarem o cinto de segurança no banco traseiro. O filme será exibido durante a Semana Nacional do Trânsito, a partir do dia 18. Entre uma cena e outra, o goleiro falou ao JT sobre Seleção, o Palmeiras na Série B e o amor pelos filhos. E deixou em aberto uma possível transferência para o Exterior. ?Hoje, as coisas mudaram. Não sou mais titular da Seleção e sim goleiro do Palmeiras, que disputa a 2ª Divisão.? Leia mais no Jornal da Tarde