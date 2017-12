Marcos volta a treinar com bola Marcos voltou a treinar com bola. Desde quarta-feira o goleiro pentacampeão do mundo, que teve o pulso esquerdo operado em julho, já trabalha no mesmo campo dos demais jogadores palmeirenses. Até a semana passada, sua rotina se limitava a corridas em volta do gramado e a exercícios físicos na sala de musculação do CT do clube. Voltar a jogar, porém, é algo que Marcos só fará no ano que vem. "Ainda tenho um bom tempo de recuperação", diz o goleiro. Seus treinos têm sido bem mais leves do que o normal. Ele ainda nem participa dos coletivos, por exemplo. "A mão ainda está travada. Não sinto mais dores, mas leva um tempo para destravá-la". Marcos não joga desde 20 de maio, quando o time empatou em 4 a 4 com o Santo André, em pleno Parque Antártica, e acabou eliminado da Copa do Brasil. Lesionado em seguida, Marcos foi operado no final de julho para corrigir o tendão do polegar esquerdo e retirar um fragmento de osso no mesmo punho.