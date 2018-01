Marcos volta ao gol do Palmeiras Depois de muito suspense, o técnico Emerson Leão decidiu. Marcos volta a ser o titular do gol do Palmeiras a partir deste domingo, quando o time enfrenta o Vasco da Gama, em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo o desempenho irregular no coletivo de ontem - quando começou entre os titulares e levou 4 gols e em seguida passou para o time reserva e levou mais 3 - fizeram com que Leão mudasse de idéia. O treinador não diz, mas acha que Sérgio está desgastado, após falhar em dois jogos consecutivos - contra Santos e Goiás. A última partida de Marcos no Brasileiro aconteceu no dia 17 de julho, na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza. Desde então, ele foi afastado para tratar de contusões - uma no pulso e outro no dedo da mão direita. MARCINHO - Além de Marcos, a equipe do Palmeiras contará com o retorno do meia Marcinho - artilheiro do time 16 gols - que volta depois de cumprir suspensão automática. Marcinho volta e sonha alto. Quer se transformar no primeiro jogador do Palmeiras a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, ele tem um gol atrás de Robson, do Paysandu, o principal artilheiro da competição. Vasco e Palmeiras jogam no domingo a partir das 16 horas. O time paulista ocupa a sexta colocação no campeonato com 45 pontos ganhos. O Vasco, por sua vez, é o 17º, com 33.