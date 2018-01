Marcos volta e Sérgio fica revoltado Tudo foi combinado na noite de terça-feira. Marco Aurélio e o preparador de goleiros Carlos Pracidelli se reuniram com os goleiros Marcos e Sérgio. Com todo o tato, o treinador palmeirense disse que havia "chegado a hora" de Marcos voltar a ser titular. Nada mais normal. Afinal, o goleiro da seleção brasileira só havia perdido a posição por causa de uma operação no pulso direito. Mas o até então pacato Sérgio resolveu mudar o script. Após o coletivo desta quarta-feira mostrou uma inesperada revolta. "Estou sendo injustiçado. Eu roí o osso no ano passado e agora que vem o filé da Libertadores fico de fora. O Palmeiras me trata de uma maneira bem diferente que o Marcos. Estou jogando muito bem, não deveria sair. Goleiro aqui só saía quando estava machucado ou atuando mal. Estou triste, decepcionado e desmotivado. Não esperava que fossem fazer isso comigo", desabafa Sérgio, com os olhos vermelhos. O Palmeiras tomou 16 gols nas seis primeiras partidas do Campeonato Paulista. "E o pior é que fica a impressão que eu fui culpado pelos gols. Fui orientado para não reclamar, mas não me conformo", lamenta Sérgio. A surpresa pela reação de Sérgio foi tanta que Marco Aurélio se acelerou sua entrevista para não se aprofundar sobre o tema. "Foi minha opção colocar o Marcos como titular e pronto", dizia o treinador, se apressando em procurar proteção nos vestiários. O preparador de goleiros, Carlos Pracidelli, tentou diminuir a tensão. Mas fez questão de mostrar quem tem autoridade para escalar os goleiros do Palmeiras. "O Sérgio estava maravilhoso no gol do Palmeiras. Mas o titular agora é o Marcos. A decisão foi minha e do Marco Aurélio. O Sérgio tem 30 anos e precisa ser experiente o suficiente para não se deixar abater por esse momento. O bom é que ele saiba que nós confiamos nele", afirmou. Marcos tentou ficar tranqüilo no meio do furacão. Mas, no íntimo, ele sabia que havia pressionado a comissão técnica para voltar. Tiveram eco as suas declarações que se não voltasse a ser titular até o meio do ano pediria para sair. "Desde que me recuperei estou lutando para ser titular. Não é nada contra ninguém. Pelo contrário. Só quero jogar. Sei que o Palmeiras só está na Libertadores por causa do Sérgio, que fez de tudo na Copa dos Campeões e defendeu os pênaltis da decisão. E na Mercosul também foi sensacional. Ele tem todo o direito de se revoltar. Mas não contra mim porque nossa disputa não pode ser pessoal. Estou lutando pela posição assim como ele. Mas espero que isso não afete a nossa amizade. Eu costumava ficar no quarto com ele nas concentrações, agora não sei como ficará a nossa situação", afirmava, tenso. "Se o Dida, o Rogério Ceni ou Helton fossem operados tenho certeza que voltariam a ser titulares quando estivessem recuperados. Eu estou recuperado desde que o ano começou e fui para o banco. Eu nunca criei clima algum aqui no Palmeiras", relembrou Marcos. Novidades - Marco Aurélio aproveitou o dia de hoje para reformular a estratégia do Palmeiras. A próxima partida será contra a Internacional de Limeira, domingo no Parque Antártica. Um novo vexame diante dos torcedores custará o seu emprego. Por isso colocará apenas dois volantes. Para articular as jogadas ofensivas no meio-de-campo, Lopes e Alex. No ataque, Tuta e Fábio Júnior. "Acho que o Marco Aurélio acertou em definir essa maneira de o Palmeiras jogar. Precisamos priorizar mesmo o ataque. O Lopes vem de suspensão de quatro meses e está louco para jogar de novo. Acho que essa equipe tem tudo para se firmar como a titular", resume, entusiasmado, Alex. Leonardo, recém-contratado do Coritiba, será o zagueiro-central titular. "Eu estou pronto para jogar. Não vejo a hora de chegar o domingo. Tenho certeza que irei mostrar o meu valor no Palmeiras", afirma o ex-capitão do Coritiba. Fernando foi submetido a uma ressonância magnética no joelho direito e deverá ficar pelo menos duas semanas sem jogar. Fábio Júnior foi convencido por Marco Aurélio a começar a partida diante da Inter. "Não estou na minha melhor forma física, mas vou jogar", avisa o atacante, sem empolgação.