Marcus Vinícius desfalcará a Lusa O técnico Candinho não poderá escalar o volante Marcus Vinícius no jogo da Lusa na quarta-feira, contra o Palmas (TO), no estádio do Canindé, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, a Portuguesa venceu por 1 a 0 e, em seu campo, precisa apenas de um empate para se classificar à segunda fase da competição. Para o lugar de Marcus Vinícius, expulso na primeira partida por ter brigado com o meia Cássio, Candinho pode optar pelo meia Hernani. Dessa forma, a Portuguesa teria um esquema mais ofensivo.