Marcus Vinícius deve estrear na Lusa A estréia do volante Marcus Vinícius no time da Portuguesa deve acontecer neste domingo, quando o clube do Canindé vai ao Rio de Janeiro pegar o Bangu, em partida válida pela segunda rodada do Torneio Rio-São Paulo. O jogador, que veio do Cruzeiro, preferiu não atuar no jogo contra o São Caetano, já que não estava no melhor de sua forma. Agora, mesmo não se considerando ainda em condição ideal, ele já fala em jogar. "100% a gente só adquiri no decorrer das partidas", justifica o experiente Marcus Vinícius. A experiência, aliás, parece ser uma qualidade que anda sobrando hoje no Canindé. Do provável time que entrará em campo domingo, apenas 2 jogadores têm menos que 27 anos: Paulo Fabrício e Ricardo Oliveira. Na opinião de Ricardo Oliveira, que contra o Bangu deve completar sua 50ª partida pela Portuguesa, isso conta a favor do clube. "Ano passado perdemos muito pontos que não poderíamos perder. Com a chegada dos experientes isso tende a acabar", analisa.