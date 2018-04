Marcus Vinícius e Zé Elias são punidos O volante Marcus Vinicius, da Ponte Preta, foi punido com três jogos de suspensão por causa da expulsão na partida contra o Paraná, em 12 de setembro. Ele foi julgado nesta sexta pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no centro do Rio. O atleta é reincidente, o que pesou na decisão dos auditores. Já o meia Zé Elias, do Santos, foi punido com apenas uma partida de suspensão, pela expulsão na partida contra o Palmeiras, também em 12 de setembro. Ele já cumpriu a pena.