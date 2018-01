Marcus Vinícius estréia no Rio Branco O atacante Marcus Vinícius é a principal novidade do Rio Branco para o jogo deste sábado, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. Ele reestréia no time ocupando o lugar de Reinaldo, que foi para o futebol árabe. Zé Teodoro definiu antecipadamente a estréia do artilheiro porque, após o treino de quarta-feira, os atacantes Sérgio Lobo e Wilton Goiano acabaram se contundindo e estão vetados. "Estou bem fisicamente e acho que dá para ter um bom rendimento no jogo", afirmou o atacante, que formará a dupla de ataque do Rio Branco com Alex. Mesmo assim, as preocupações do treinador não diminuíram. O goleiro Gustavo e os meias Jefferson e Vaguinho foram poupados dos treinos da semana por causa de leves contusões. Destes, apenas Gustavo corre o risco de não jogar. André é a opção para ocupar a posição. A diretoria do clube está procurando um atacante para reforçar o time e vários nomes são cogitados. Sílvio, ex-Bragantino, é o nome mais forte no momento. O próprio jogador confirmou o interesse, mas diz estar negociando também com o Santo André. Com 11 pontos ganhos, o Rio Branco é o único invicto e ocupa a terceira colocação no Campeonato Paulista da Série A-1.