Marcus Vinícius volta ao time da Lusa O retorno do volante Marcus Vinícius deve ser mesmo a única novidade na equipe da Portuguesa para o jogo de domingo, às 16 horas, diante do Corinthians, pelo Torneio Rio-São Paulo. O jogador não esteve em campo, quarta-feira, contra o Palmas-TO, pois cumpria suspensão. Ele entra no lugar de Hernani, que volta ao banco de reservas. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Candinho poupou do treino coletivo o zagueiro Rogério Pinheiro, que ainda sente dores na perna direita por causa de uma forte pancada que sofreu no último jogo. Segundo o médico do clube, Nelson Franco, o jogador não treinou apenas por precaução. Por isso, ele deve jogar domingo ao lado de Vinícius, que está se firmando na equipe após o afastamento do titular Sílvio Criciúma, submetido a uma cirurgia no joelho. Para superar o adversário, Candinho espera que a torcida da Lusa compareça ao estádio e seja uma motivação a mais aos jogadores. "O Corinthians, assim como a Portuguesa, tem uma grande equipe e nossa vantagem está em podermos jogar no Canindé", disse o treinador. O retrospecto recente contra o time do Parque São Jorge não é nada animador. A Lusa foi derrotada nas duas últimas partidas contra o Corinthians. Em abril do ano passado, pelo Campeonato Paulista, os corintianos venceram por 5 a 2. Em outubro, pelo Brasileiro, a Portuguesa perdeu por 3 a 1, em Limeira. A Lusa está na 10ª colocação no Rio-São Paulo, com sete pontos conquistados em duas vitórias, um empate e duas derrotas.