Marfinense é impedido de jogar a Copa pela Holanda A ministra do Interior da Holanda, Rita Verdonk, negou o pedido de naturalização de Salomon Kalou, que nasceu na Costa do Marfim e sonhava jogar a Copa pela Holanda - recusou a convocação de seu país. Kalou foi reprovado num teste sobre língua e cultura holandesa e vive no país há três anos - o mínimo exigido são cinco. O técnico da seleção, Marco Van Basten, lamentou-se pelo jogador. "Foi muito dececpcionante para Salomon. Ele realmente queria jogar a Copa pela Holanda."