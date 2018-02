Mariana Brochado: persistência valeu Mariana Brochado, 19 anos, 1,74 m e 63 quilos é daquele tipo persistente. Tanto que do seu grupo, quando era infantil e juvenil, sobrou ela e um amigo. "Para não ´perder´ a adolescência, por falta de patrocínio, o resultado que não vem... são vários os fatores que levam os nadadores a desistir." Mas Mariana acha que a persistência foi recompensada com a classificação para a Olimpíada de Atenas nos 200 m, livre - é recordista brasileira e sul-americana da prova (2min01s17). "Hoje, me sinto recompensada pelo esforço. Faria tudo de novo para ir à Olimpíada." Em São Paulo, Mariana nadou hoje as eliminatórias de sua prova, os 100 m, livre, no Troféu Delamare, torneio júnior (17 a 19 anos), no Pinheiros. Fora da categoria (é sênior) nadará apenas as eliminatórias, como parte de sua preparação à Olimpíada. "Seria ruim ficar muito tempo sem competir." Morena bonita chama a atenção no grupo. Já se habituou a ser chamada de musa, "agradece", mas quer ser notada como atleta. A "musa do Pan" de Santo Domingo, em 2003, prefere as referências das medalhas que ganhou, de prata (4 x 200 m, livre) e de bronze (200 m, livre). O grupo feminino que vai aos Jogos Olímpicos sextuplicou desde Atlanta (1996) e Sydney (2000), quando o Brasil teve uma única representante - Gabriele Rose e Fabíola Molina, sem índice, respectivamente. Embora a natação selecione atletas de alto nível dentre os talentosos, persistentes, que tem resultados e ajuda financeira, o naipe feminino cresceu. "Seremos seis mulheres em Atenas", observa Mariana - que estará com Joanna Maranhão, Rebecca Gusmão, Paula Baracchio, Monique Ferreira e Flávia Delaroli. A nadadora, que é carioca, treina no Flamengo com o técnico Marco Lamah, e tem patrocínios (Ceg, Oi, Pratique Leite e Speedo), uma situação estável que lhe permite seguir competindo. Mariana participou do Evento-Teste do Parque Olímpico de Atenas, este mês, e gostou da piscina, que é descoberta. "O sol é forte, é quente e o clima é seco - haja hidratante." Mas disse que os gregos trataram os brasileiros com carinho, cobiçando, inclusive, os sunquinis e as Havaianas coloridas. Na Olimpíada, Mariana tem o objetivo de fazer sua prova em 2 minutos e ficar entre as 16 do mundo, indo à semifinal. "Fui 12.ª no Mundial de Barcelona e isso é muito bom. Eu sei o quanto vale."