Marido nega que professora tenha cometido atos racistas contra árbitro no Ceará

"Um mal entendido". Assim Marcos Magalhães, marido da professora universitária acusada de racismo pelo árbitro Joanilson Scarcella de Lima, classificou o episódio ocorrido no último sábado, no empate por 0 a 0 entre Ceará e Juazeiro pelo Campeonato Cearense Sub-15. Magalhães nega que a professora tenha chamado o árbitro de "macaco", conforme foi relatado na súmula da partida realizada no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

"No último sábado, eu e minha esposa fomos acompanhar mais um jogo do nosso filho, atleta do time do Juazeiro Sub-15, que disputava uma partida com o Ceará, no CT do Ceará, em Itaitinga. Durante a partida, eu, minha esposa e muitos outros pais estavam torcendo pelos atletas em campo, em vários momentos ela e a torcida gritaram 'Marca Okuma'", afirma o marido da professora. De acordo com ele, "Okuma" é sobrenome da professora e é como o filho deles é chamado pelos colegas e pela torcida.

"No intervalo da partida, para nossa surpresa, soubemos que o juiz acusou os torcedores da arquibancada e mais diretamente minha mulher de ter o chamado de 'macaco', fato que não ocorreu", garante Magalhães.

Ele disse ainda que, no intervalo do jogo, representantes do Ceará mandaram a esposa dele se retirar do local ameaçando não dar continuidade à partida. "Muito constrangida pela situação criada pelo juiz, ela não quis se retirar afirmando que estava sendo acusada de algo que não aconteceu. Mas, para não prejudicar o clube do Juazeiro, deixamos a arquibancada e ficamos na lateral do campo", relata.

O pai do atleta disse que foi com a mulher à delegacia registrar um Boletim de Ocorrência acompanhados por várias pessoas que estavam no jogo e viram que nada do que foi falado aconteceu. "Jamais praticamos qualquer ato parecido e somos totalmente contra qualquer tipo de racismo. A nossa família, inclusive, já está tomando as providências jurídicas cabíveis", informou.