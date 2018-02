?Marigol? é apresentada no Celaya A atacante Maribel Domínguez foi apresentada nesta quinta-feira como o mais novo reforço do Celaya, clube da 2ª divisão do futebol masculino do México. ?Marigol?, como é chamada, ostenta um currículo respeitável de 42 gols marcados em 43 partidas internacionais que disputou no futebol feminino. Aos 26 anos, ela deverá ser a primeira mulher a jogar numa equipe profissional masculina de futebol no país. A jogadora disse estar muito feliz pela oportunidade, mas fez um apelo aos torcedores. Não quer ser julgada antes de mostrar se tem ou não capacidade. ?Eu quero apenas que me dêem a oportunidade de tentar?, disse ela. Integrante da seleção olímpica do México nos Jogos de Atenas, Marigol garantiu ser consciente das diferenças físicas. Ela reconheceu que o futebol masculino está baseado na força, mas disse que sabe se cuidar e espera contar com a ajuda dos companheiros. ?Vai ser difícil igualar a força física dos homens, mas técnica e vontade de jogar eu tenho.? Mesmo os mais entusiasmados com a contratação admitem que será complicado para a jogadora. Com 1,61 metros de altura e 54 quilos, Maribel estará claramente em desvantagem em relação aos homens - muitos deles com 20 centímetros a mais de altura e 20 quilos a mais de peso. O presidente do Celaya, Mauricio Ruiz, garantiu que não se trata de brincadeira, muito menos de uma estratégia de marketing. ?O Celaya é um clube de tradição e posso garantir que nem o clube, nem Maribel iriam se prestar a fazer uma jogada de marketing. Mesmo porque isso seria danoso para o futebol mexicano?, disse o dirigente. A utilização de Maribel, no entanto, ainda não está definida. Para poder jogar entre os homens, ela vai precisar de uma autorização especial da Fifa. A Federação Mexicana de Futebol fez uma consulta formal à entidade que comanda o futebol mundial sobre o assunto e espera uma resposta.